إصابة 4 مواطنين برصاص مستوطنين واندلاع مواجهات في صوريف

أصيب 4 مواطنين مساء اليوم السبت، برصاص مستوطنين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن المواطنين الأربعة أصيبوا برصاص مستوطني "بيت عين" بمنطقة القرينات قرب بلدة صوريف، ونقلوا للمشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن اعتداءات المستوطنين تمت تحت حماية قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان ووفرت غطاء لهم.

وهرع عشرات المواطنين من مناطق القرينات وصافا وطويق وواد عباد لنجدة أهالي صوريف الذين استغاثوا بهم لصد لاعتداءات المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام صوبهم.

وتعاني بلدة صوريف من اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، وتعرضت عبر سنوات لحملات ملاحقة واعتقالات واستدعاءات لأبنائها على خلفية نشاطهم السياسي والمقاوم.

وترتبط بلدة صوريف بأبرز خلايا كتائب القسام في الضفة والتي عرفت بخلية "صوريف" التي عملت في جنوب الضفة وسط التسعينات.

وقد شكلت في عملياتها النوعية جدلاً واسعاً في صفوف أجهزة مخابرات الاحتلال، لقوة عملياتها ونوعيتها المحكمة عسكرياً وأمنياً، حيث فرضت حظر التجوال على الطرق الالتفافية.

المصدر / فلسطين أون لاين