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بالصور في يوم الأسير العربي.. وقفة بغزة تضامنا مع الأسرى

23 ابريل 2022 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة التضامنية مع الأسرى العرب بغزة (تصوير: ياسر فتحي)

شارك عشرات النشطاء والمحررين، ظهر اليوم السبت، في وقفة تضامنية مع الأسرى العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، إحياءً ليوم الأسير العربي، الذي يوافق 22 أبريل/ نيسان من كل عام.

ورفع المشاركون فيها لافتات كُتب على بعضها "مناضلون من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير"، و"أسرى الدوريات العرب الأبطال جزء من مكونات النضال الفلسطيني".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 18 أسيرا أردنيا في سجونها بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية، ولديهم أرقام وطنية أردنية.

وأدان وسيم صالح، في كلمة باسم لجنة الأسرى، الانتهاكات التي تُمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجونها.

وقال صالح، إن "الأسرى العرب داخل السجون الإسرائيلية، شاركوا الفلسطينيين النضال والصمود، كما تقاسموا معهم المعاناة وانتهاكات السجان".

وأضاف: "صمود هؤلاء الأسرى الذين يعانون من نفس الظروف التي عانى منها الأسرى الفلسطينيين، من حرمان الزيارات والاضطهاد، يؤكد على وحدة الأمة العربية".

واستكمل قائلا: "الفصائل تجدد العهد على إبقاء قضية الأسرى أحد أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تجاوزها".

ويقبع داخل سجون الاحتلال نحو 4450 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 530 معتقلا إداريا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #سجون الاحتلال #الأسرى العرب

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