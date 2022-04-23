مرداوي: الصمود والمقاومة في القدس أفقدا الاحتلال منظومة الردع

أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أن صمود الفلسطينيين ومقاومتهم في القدس، أفقدا الاحتلال الإسرائيلي منظومة الردع التي يتسلح بها.

وقال مرداوي، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن "العدو يعتمد على الردع واللاتوازن في الخوف والرعب لصالحه مع أعدائه".

وأضاف أن أي تغييرات في البيئة تؤدي إلى التشكيك في الأمر الواقع واختلال قدرته يُقرأ من قبل الاحتلال كتهديد أمني من الطراز الخطير كما يحصل اليوم بعد معركة سيف القدس على مختلف الجبهات.

وتابع أن الاحتلال يحاول التعايش مع المتغيرات باحتوائها من خلال استراتيجية متشعبة يستخدم فيها أدوات ناعمة وأحيانًا خشنة.

ونوه إلى أن الكيان "أصبح يشعر بالصعوبة عليه الحفاظ على الردع وتحول مردوعًا يفتعل تعديلًا ما في المناخ والبيئة لصنع وضع راهن جديد يعيد الأمور إلى نصابها من خلال احتكاره للردع، إذ أنه يعتقد أن استمرار وجوده مرتبط بهذا التفوق المختل حاليًا".

وأشار مرداوي إلى أن "الاحتلال عندما يصل إلى طريق مسدود يلجأ لحلول نابعة من السجية الراسخة في النفسية اليهودية وتمثل ركنًا في العقيدة الأمنية وهي الاغتيالات".

وأوضح أن هذا السلوك هيمن من فجر التاريخ على العقل اليهودي وتكثف في عهد الاحتلال، ويبحث حاليا عن مخارج قد تغلب السجية على العقل فيرجح الانتقام على إعمال العقل.

وحذر بهذا السياق من غدر الاحتلال ونقضه للعهود، وشدد على أن الحذر منه واجب.

المصدر / فلسطين أون لاين