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"الجهاد": الاحتلال يستهدف مسيحيي فلسطين ويمنعهم من حرية العبادة

23 ابريل 2022 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
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استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، استمرار الاحتلال في انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس المحتلة.

واعتبر طارق عز الدين المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن العدوان السافر على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، مؤكدًا أن العدو بسياسته الإرهابية يستهدف جميع شعبنا بكل أطيافه ومكوناته وينتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال "إن قوات الاحتلال تستمر في انتهاكاتها بحق المقدسات الفلسطينية، الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتضييق على المسيحيين الفلسطينيين والحد من حرية حركتهم ومشاركتهم من خلال نصب الحواجز وإغلاق الأبواب المؤدية إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس للاحتفال بـ "سبت النور".

ودعا إلى وحدة شعبنا لمواجهة هذا العدوان المستمر، والدفاع عن حق شعبنا في العبادة وممارسة حريته في المقدسات، مشدداً على أن هذه الممارسات الاحتلالية لن تنال من صمود وعزيمة شعبنا وتمسكه بأرضه والدفاع عنها، والتي ستبقى شامخة تواجه كل التحديات حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #القدس #كنيسة القيامة

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