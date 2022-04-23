حماس تشيد بالتضامن العربي والدولي مع شعبنا والتنديد بجرائم الاحتلال بالأقصى

أشادت حركة حماس، بالجماهير العربية والإسلامية والحرّة التي خرجت في أكثر من بلد عربي وإسلامي وأوروبي، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بجرائم الاحتلال، واعتداءاته على المصلّين الآمنين، ومحاولاته فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن "التضامن يأتي في سياقه الطبيعي في ظل استمرار العدوان والإجرام الصهيوني ضد الأرض والشعب الفلسطيني ومقدساته".

ودعت إلى مواصلته وتعزيزه، سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وشعبياً، والعمل على فضح جرائم الاحتلال، والضغط عليه في كل العواصم والمحافل لإنهاء عدوانه.

كما دعت حماس إلى الوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة، إنصافاً لنضاله وحقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها تحرير أرضه المحتلة والعودة إليها.

وشهدت عواصم عربية وإسلامية وأوروبية، يوم أمس الجمعة، فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتصديه لاعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين