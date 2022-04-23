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"العلاقات الوطنية" بحماس تستنكر اقتحام الاحتلال كنيسة القيامة

23 ابريل 2022 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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استنكرت دائرة العلاقات الوطنية بحركة حماس في الضفة الغربية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي كنيسة القيامة بأسلحتها.

وعدّت الدائرة في بيان اليوم السبت، "ذلك عدوانا صارخًا، وإرهابًا عنصريًا، يستهدف الوجود الفلسطيني بكل أطيافه، ويمس بكل مقدساته".

وقالت إن  تزامن "العدوان "على كنيسة القيامة وتقييد حرية أبناء شعبنا المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم، والاعتداء عليهم، مع العدوان على المسجد الأقصى والمرابطين فيه، يؤكد على طبيعة الاحتلال القائم على استئصال الوجود الفلسطيني.

وأكدت حماس، أن استهداف الوجود المسيحي في مدينة القدس دليل إضافي يثبت أن لغة المقاومة بمختلف أشكالها هي الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله انتزاع الحقوق الفلسطينية، وردع الإرهاب الصهيوني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كنيسة القيامة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #العلاقات الوطنية بحماس

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