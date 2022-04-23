منتدى الإعلاميين: الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين جريمة تستدعي المحاسبة

أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والمتواصل للصحفيين الفلسطينيين أوهى من أن ينال من عزيمتهم وإصرارهم على مواصلة فضح جرائمه.

وقال المنتدى في بيان، اليوم السبت، إن تلك الاعتداءات لن تحول بأي حال من الأحوال دون إيصال الرواية الفلسطينية لمختلف المحافل المحلية والدولية.

وأصيب عددٌ من الصحفيين، أمس، خلال تغطيتهم الأحداث في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن "فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يحملون أرواحهم على أكفهم إلى جانب كاميراتهم وأقلامهم لن يتوانوا لحظة عن أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني في خدمة القضية الوطنية مهما بلغت التضحيات وحجم الاستهداف الإسرائيلي".

ودعا المنتدى وسائل الإعلام المحلية والدولية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، ونقل معاناة وصوت الصحفي الفلسطيني لمختلف المحافل المعنية بحماية الصحفيين والدفاع عنهم.

وأكد ضرورة دعم الإعلام الفلسطيني ومساندة الصحفيين الفلسطينيين؛ حتى يتمكنوا من مواصلة دورهم المنشود في إطار الاستهداف الإسرائيلي.

ودعا البيان لضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية والمعنية لحماية الصحفيين ولجم قوات الاحتلال، فضلاً عن ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم السابقة باستهداف وقتل الصحفيين بدم بارد وتدمير مقرّات المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين