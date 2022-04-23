"المحامين العرب" يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

طالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين التي يحتجزها دون قيد أو شرط.

وقال بنعيسى في بيان، اليوم السبت، إن أحدث الإحصائيات الرسمية تؤكد احتجاز سلطات الاحتلال 105 جثامين لشهداء فلسطينيين في ثلاجاتها من بينهم 7 تم احتجازهم خلال شهر نيسان/ إبريل الجاري، إضافة إلى 256 جثمانا في "مقابر الأرقام".

وشدد على أن احتجاز الجثامين في "مقابر الأرقام" والثلاجات جريمة حرب، تستوجب محاكمة دولية عاجلة لمرتكبيها.

واتهم الاحتلال بسرقة أعضاء من جثامين بعض الشهداء، لاستخدامها في علاج المرضى الإسرائيليين، في جريمة إنسانية تتنافى مع جميع الأديان والأعراف والقوانين الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين