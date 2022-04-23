شهيدان وإصابة 12 إسرائيلياً في 106 نقاط مواجهة بأسبوع

شهدت فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي تصاعداً في المواجهات مع قوات الاحتلال، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، حيث يواصل المرابطون الدفاع عنه وحمايته من التهويد.

وخلال أيام الأسبوع استشهد شاب وفتاة متأثرين بجراحهما، وأصيب 12 جندياً ومستوطناً، ورصدت 106 نقاط مواجهة، و3 عمليات إطلاق نار، و16عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.



ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 10 نقاط مواجهة أبرزها المسجد الأقصى، كفر قدوم، بيت دجن، بيتا، أم الفحم، الرام، العيسوية، راس كركر، عربونة، بيت أمر.



وألقى الشباب الثائر الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال في المسجد الأقصى، وبلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأعلنت قوات الاحتلال إصابة مجندة إسرائيلية بحجر في وجهها خلال المواجهات بالأقصى.

ويوم الخميس استشهد الشاب لطفي اللبدي (20 عامَا) من اليامون متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوع.



وأحصيت 12 نقطة مواجهة في المسجد الأقصى، العيسوية، وشارع يافا بالقدس وبيتونيا، راس كركر، والحاجز الشمالي لقلقيلية، وكيسان، وسنجل، ومستوطنة حفوت جلعاد، وجبل صبيح وحوارة والمنطقة الجنوبية من الخليل.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال على جبل صبيح جنوب نابلس.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية تجاه جنود الاحتلال في المسجد الأقصى.

وأصيب ثلاثة مستوطنين خلال المواجهات في منطقة كيسان شرق بيت لحم، وقرب شارع يافا غرب القدس المحتلة، وفي حوارة جنوبي نابلس.

وفي يوم الأربعاء أحصيت 13 نقطة مواجهة في المسجد الأقصى، باب العامود، الشيخ جراح، حاجز عطارة، مخيم الجلزون، النبي صالح، دير قديس، جبل الطويل (رام الله)، حاجز بيت فوريك، الحاجز الشمالي لقلقيلية، بير المكسور، واد فوكين، سالم (نابلس).

ونقذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت معسكر عوفر غرب رام الله.

وأصيب مستوطن بعد رشق قطار قرب حيفا.

وسجلت يوم الثلاثاء 15 نقطة مواجهة في المسجد الأقصى، برقة، بوابة حبلة، الفندق، الحاجز الشمالي لقلقيلية، بزاريا، دير شرف، مخيم الفوار، بيت عينون، حوسان، قلنسوة.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال على حاجز "الحشمونئيم" المقام على أراضي نعلين غرب رام الله، وعلى مستوطنة "يطاف" المقامة على أراضي أريحا.

وفي النقب المحتل وضع الشبان حجارة وإطارا مشتعلا على سكة الحديد قرب مستوطنة "اوفاكيم".

كما أصيب مستوطن بعد رشق سيارته بالحجارة في وادي الحرامية شمال رام الله.

أما يوم الإثنين فاستشهدت الفتاة حنان خضور (17 عامًا) بعد أيام من إصابتها في جنين.

وأحصيت 18 نقطة مواجهة في المسجد الأقصى، قراوة بني زيد، كفر عين، المنطقة الأثرية بسبسطية، البلدة القديمة القدس، بيت عينون، بيت فوريك، فصايل، المدخل الشمالي للبيرة، بوابة حبلة، الحاجز الشمالي لقلقيلية، جيوس، الطيبة (الداخل المحتل)، اليامون، الطور (القدس)

وأطلق مقاومون النار وأكواع متفجرة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة اليامون في جنين.

وألقى الشبان زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في بلدة الرام بالقدس المحتلة.

كما ألقوا الحجارة تجاه قوات الاحتلال في تقوع، ومستوطنة "معاليه عاموس" المقامة على أراضي بيت لحم.

وأصيب مستوطن بجراح جرّاء رشق مركبات مستوطنين بالحجارة قرب بلدة تقوع.

وفي يوم الأحد أحصيت 26 نقطة مواجهة في باب الأسباط، المسجد الأقصى، باب حطة، البلدة القديمة، باب الزاوية، حي الشلالة، المدخل الشمالي لتقوع، حاجز بيت فوريك، عزون، الرام، سلوان، الناصرة، الطور، جبل المكبر، عين اللوزة بسلوان، المدخل الشرقي لقلقيلية، المدخل الشمالي لبيت لحم، يافة الناصرة، باب حطة، البلدة القديمة في القدس، فصايل، مدينة جنين، كفر كنا، بيت عينون، الرينة، عيلوط.



وألقيت مفرقعات نارية وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في سلوان، مستوطنة يتسهار، بوابة الطور جنوب نابلس، البلدة القديمة في القدس، مدينة جنين، الطور (القدس)، الفريديس (الداخل المحتل).

كما استهدف الشبان حاجز بيت فوريك بنابلس بأكواع متفجرة.

وأصيب 5 مستوطنين بعد استهداف حافلاتهم بالحجارة قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة.



كما أصيب مستوطنان بالحجارة قرب اللبن الشرقية، وفي مدينة الناصرة المحتلة.

وفي يوم السبت الماضي، اندلعت مواجهات في 12 نقطة وهي الناصرة، يافة الناصرة، دير شرف، حاجز بيت إيل، الحاجز الشمالي بقلقيلية، كفر قدوم، بيت إجزا، أمام تحقيق المسكوبية، أبو ديس، حجة، المغير.

وألقى الشبان زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في قرية الفندق، ومستوطنة "جبعون هحدشاه" المقامة على أراضي القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين