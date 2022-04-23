الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام جنوب قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رعاة الأغنام شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بنيران أسلحتها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبحسب مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة شرق خان يونس، وأجبروهم على الانسحاب من منطقة الرعي.

ُيشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام والأراضي الزراعية على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

ويضاف هذا العدوان إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين