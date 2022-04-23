صحيفة فلسطين توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الكويتي للأشعة

غزة/ جمال غيث:

وقعت صحيفة فلسطين، بمقرها في مدينة غزة، الخميس الماضي، اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الكويتي للأشعة التشخيصية.

واستقبل المدير العام للصحيفة رامي خريس، ومسؤول العلاقات العامة عدلي النديم، مدير المركز الكويتي الدكتور رائد حسين.

ورحب خريس، بالضيف الزائر، مستعرضًا تاريخ ونشأة الصحيفة، وطبيعة العمل فيها والإصدارات التي تطلقها والتي تهم الرأي العام.

وبين أن الصحيفة تركز في مضامينها على كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والكاريكاتير الهادف، وتهتم في تغطيتها للقضايا الوطنية، وأنشطة وفعاليات وإنجازات الوزارات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة.

واستعرض خريس أقسام العمل المختلفة في الصحيفة ومراحل إنتاج العدد اليومي، مشيرًا إلى أنها حصلت على جوائز محلية وعربية ودولية تضاهي صحفًا عربية كبرى.

بدوره، قال حسين، إن انشاء مركز الأشعة التشخيصية جاء بدعم من دولة الكويت الشقيقة، ويقدم خدمة التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية (CT) بشكل مبدئي.

وأكد حسين أنه سيتم تقديم خدمات أخرى قبل نهاية العام الجاري تهم المواطنين في القطاع، مشيرًا إلى أن مركزه يقدم خدماته بأسعار مقبولة لدى المواطنين نظرًا لارتفاع كلفتها.

وبين أن المركز يعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفي شهر رمضان يفتح المركز أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

وبين أن المركز الكويتي، لديه العديد من الشراكات مع مختلف المؤسسات من أجل تقديم خدماتها لأهالي القطاع.

وذكر حسين أن مركزه سيكون الوحيد الذي يقدم خدمة التخدير تحت جهاز الرنين المغناطيسي، إذ تسلم الترخيص الخاص به من وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين