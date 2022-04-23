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الاحتلال يضيق على المسيحيين المحتفلين بـ "سبت النور" في القدس

23 ابريل 2022 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، السبت، باب جديد المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة الذي يدخل منه المحتفلين المسيحيين ب"سبت النور".

وطلبت قوات الاحتلال من المحتفلين التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعامود دون إبداء أسباب.

و"سبت النور" أو "السبت المقدس" هو آخر يوم في أسبوع الآلام عند المسيحيين، ويستعد فيه المسيحيون لعيد الفصح، الذي يوافق الأحد.

والعام الماضي، أعاقت شرطة الاحتلال في القدس وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات سبت النور، واعتدت على عدد منهم وحاولت منعهم من المضي في طريقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سلطات الاحتلال #سبت النور #عيد المسيحيين

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