"وحدة الساحات" .. خيار الفلسطينيين للمواجهة الشاملة والمفتوحة مع الاحتلال

غزة/ يحيى اليعقوبي:

في وقت كان يعمل الاحتلال الإسرائيلي على التعامل مع كل منطقة فلسطينية بشكلٍ منفصل عن الأخرى جاءت معركة "سيف القدس" 11 مايو/ أيار 2021 لتوحيد الساحات حينما انتصرت المقاومة في غزة للمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس، وأعادت توحيد الساحات ووصلت ما قطعه اتفاق "أوسلو" الذي قسم الشعب لتجمعات جغرافية دون رابط وطني يوحدها.

وفي 13 أبريل/نيسان 2021 تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات وحشية ارتكبتها قوات الاحتلال ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، وخاصة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلًا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين، وكانت شرارة لاندلاع معركة "سيف القدس" بين المقاومة والاحتلال واستمرت أحد عشر يومًا.

توحد في المعركة شعبنا في الداخل المحتل وشارك بمظاهرات سلمية تطورت لصدامات مع المستوطنين وشرطة الاحتلال، بينما كانت هناك عشرات نقاط التماس "تشتعل" مع الاحتلال في مدن الضفة وأرجائها.

واستمر أهالي القدس بانتفاضتهم رفضا لاعتداءات الاحتلال في "باب العمود"، وأخيرا جاءت المقاومة في غزة للدفاع عن أبناء شعبنا بإعلانها قصف مدينة القدس و"تل أبيب"، فكانت هذه الأحداث نواة لما عرف باسم بـ "وحدة الساحات" فرضت خلالها المقاومة معادلات جديدة بأنه لا فصل بين غزة والقدس التي أصبحت "تحت حماية المقاومة".

برنامج موحد

هذه الوحدة بحسب الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات تعني العودة لأساس البرنامج الفلسطيني الوطني الموحد وبذلك يحقق شعبنا انجازات وانتصارات واحدة، لافتا إلى أن الأحداث في الأقصى "يتحمل مسؤوليتها الكل الفلسطيني وليست ساحة بعينها".

وقال عبيدات لصحيفة "فلسطين": إن الاحتلال حاول أن لا يكون هناك ربطًا تحديدا بين قطاع غزة والقدس المحتلة، لكن "تثبيت معادلة وحدة الساحات يرفع معنويات شعبنا، ويوحد الشعب في المعركة التي يحاول الاحتلال حتى اللحظة فصل ساحاتها".

ويعتقد أن المقاومة نجحت في تحقيق الربط، مدللا على ذلك بأحداث المسجد الأقصى الجمعة قبل الماضية، والتي عادت فيها تهديدات المقاومة بمنع الاحتلال ومستوطنيه "ذبح القرابين" ومنع مرور مسيرة الأعلام من الحي الإسلامي في القدس.

وبعد وقت قصير من توجيه حركة حماس تحذير شديد اللهجة إلى قادة الاحتلال والمستوطنين من تنفيذ مخطط "ذبح القرابين" فيما يُسمّى "عيد الفصح" في 13 أبريل/ نيسان الجاري، نفت حكومة الاحتلال أن تكون جماعات المستوطنين تنوي "ذبح القرابين" داخل المسجد الأقصى.

بعد ذلك حاول الاحتلال الالتفاف على ما جرى سابقًا ولم يكن الموقف الرسمي الإسرائيلي واضحًا حيال منع "مسيرة الأعلام"، لتجدد حماس والمقاومة تهديدها في 19 أبريل/ نيسان، فأبلغت قوات الاحتلال المستوطنين أنها ترفض تأمين المسيرة.

ورغم النجاح التي تحققه الوحدة إلا أن الكاتب والمحلل السياسي يشدد على أن الأمر يحتاج إلى رفع حالة التنسيق والتعاون وإنهاء الانقسام لمنع سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى في ظل حكومة إسرائيلية يمينية يتغلغل فيها "كبار الحاخامات" والذين يسعون لتنفيذ مخططاتهم في الأقصى بأي ثمن.

خيار واحد

وأرجع الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، وحدة الساحات إلى معركة "سيف القدس" التي "كانت فاتحة في تجسيد وحدة الشعب في كل الأماكن".

وأوضح عساف لصحيفة "فلسطين"، أن شعبنا جسّد هذه الوحدة ومنع الاحتلال من الاستفراد بأي من المناطق خلال ذات المعركة فيما خاضت المقاومة المعركة إلى جانب شعبها دفاعا عن مقدساته، "وبالتالي لم يستطِع الاحتلال الاستفراد بكل منطقة، ومن ناحية أخرى لا يستطيع خوض مواجهة شاملة مع كل الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن الاحتلال أمام هذه الوحدة يحاول عدم الوصول للمواجهة الشاملة، فيحاول الاستفراد بجنين أو المسجد الأقصى، وفصل كل منطقة عن بعضها وإعطاء كل منطقة خصوصية مختلفة عن الأخرى.

تشكل وحدة الساحات، حسب عساف، عنصرًا في الرد على العدوان الإسرائيلي وعلى محاولات التطبيع لتقول إن: "هناك مكونات مؤثرة في الشارع الفلسطيني تقف في مواجهة سياسة التطبيع".

ورغم محاولات كبيرة بذلت لتحقيق المصالحة الوطنية إلا أن السلطة كانت تتضع عراقيل وعقبات لتحقيقها، يلفت عساف "أن المقاومة استطاعت تجاوز هذا المعيق وأصبحت السلطة بعيدة عن مزاج الشارع".

وشدد على أن تكريس الوحدة بمواقع مختلفة سيعمل على زيادة عزلة الفريق المتنفذ بالسلطة وحركة "فتح" ويمهد الطريق نحو فرض الوحدة الميدانية.

وأكد عساف أن وحدة الساحات مسار يزيد من ثقة الجمهور الفلسطيني بمقاومته على اختلاف انتماءاتهم كخيار للشعب الفلسطيني نحو المواجهة الشاملة والمفتوحة مع الاحتلال ويفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الفلسطينية.