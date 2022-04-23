فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المطبخ الليبي.. أطباق شعبية يتسيدها الـ"بازين"

الأقصى والقيامة رموز تتحدى السيادة الإسرائيليّة

الشيخ علي حنون بنور بصيرته يبدّد جحافل الظلام

المقاومة حاضرة في القدس والأقصى

أبو رويضة: 16 ألف شركة و23 ألف سجل تجاري بغزة

صورة المسيرة تكذِب ادعاءاتهم

معادلة غزة القدس

رصد إسرائيلي لمواقف دول المنطقة من هبة الأقصى

متحدثون: السُلطة استغلت تأخر الأوروبيين وتخلت عن دفع مساهمتها في مخصصات الشؤون

"وحدة الساحات" .. خيار الفلسطينيين للمواجهة الشاملة والمفتوحة مع الاحتلال

إعلان تيك توك داخلي

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وانخفاضه غداً

23 ابريل 2022 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
...
ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، بحيث يصبح الجو حاراً نهاراً في مختلف المناطق بحدة أقل في المناطق الجبلية نهاراً، ومع ساعات السماء يعود الجو منعشاً ولطيفاً مع حاجة لجاكيتات خفيفة في المناطق الجبلية، والرياح تكون متقلبة الاتجاه.

وغدًا الأحد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويعود الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. 

والإثنين المقبل، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو صيفي إلى حد كبير في ساعات النهار ويسود جو مائل للبرودة في الجيال ليلاً مغ جو منعش في المناطق الغورية يسود جو حار إلى شديد الحرارة، الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية. 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الطقس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة