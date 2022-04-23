الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وانخفاضه غداً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، بحيث يصبح الجو حاراً نهاراً في مختلف المناطق بحدة أقل في المناطق الجبلية نهاراً، ومع ساعات السماء يعود الجو منعشاً ولطيفاً مع حاجة لجاكيتات خفيفة في المناطق الجبلية، والرياح تكون متقلبة الاتجاه.

وغدًا الأحد، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويعود الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

والإثنين المقبل، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو صيفي إلى حد كبير في ساعات النهار ويسود جو مائل للبرودة في الجيال ليلاً مغ جو منعش في المناطق الغورية يسود جو حار إلى شديد الحرارة، الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين