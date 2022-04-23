فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المنسق الخاص للأمم المتحدة يهاتف هنية ويضعه في صورة رسائله للاحتلال

دعوات أممية للتحقيق باعتداءات الاحتلال على المصلين في الأقصى

شرطة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف نشطاء أم الفحم

توقف إنتاج الكهرباء في لبنان جراء نفاد الوقود

حماس تشيد بالتفاف شعبنا في الأقصى حول رموز المقاومة

مستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل

الهندي: نحن في معركة مفتوحة مع الاحتلال أساسها القدس والأقصى

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة والداخل المحتل

مسيرة في أم الفحم منددة بعدوان الاحتلال على الأقصى

إعلان تيك توك داخلي

الحراك الفحماوي يستنكر تحريض الاحتلال

شرطة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف نشطاء أم الفحم

23 ابريل 2022 . الساعة 00:59 بتوقيت القدس
...
جانب من ملاحقة شرطة الاحتلال متظاهري أم الفحم

قالت مصادر في مدينة أم الفحم، إن شرطة الاحتلال تشن حملة اعتقالات في المدينة، عقب مسيرة خرجت مساء الجمعة، منددة باعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وذكرت المصادر أن شرطة الاحتلال، شرعت في وقت مبكر من فجر السبت، في حملة اعتقالات في أم الفحم.

وفي وقت متأخر من ليل، طاردت شرطة الاحتلال، المتظاهرين في شوارع أم الفحم، وأطلقت تجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد مسيرة حاشدة في المدينة، منددة بعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى.

من جهته، استنكر الحراك الفحماوي، التحريض المسبق لشرطة الاحتلال وإعلامه على المسيرة الجماهيرية داخل المدينة، والاعتداء السافر على أمسية رمضانية نظمها الأهالي في ساحة منتزه النافورة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال الحراك في بيان صحفي "نظمنا اليوم مسيرة جبارة انتهت في حي راس الهيش، كانت مثالا للعمل النضالي الوحدوي، ونحن نحمل الشرطة مسؤولية كل ما تلاها من اعتداء على الناس واقتحام مدخل المدينة دون حاجة أو وجه حق".

وأكد الحراك الفحماوي، أن استمرار هذه التصرفات الرعناء الاستعراضية الشبيهة لما يقوم به الاحتلال في المسجد الأقصى هو ما سيؤدي لمزيد من التصعيد لمواجهة هذه التصرفات الاحتلالية التي لا يمكن السكوت عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #القدس المحتلة #شرطة الاحتلال #أم الفحم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر