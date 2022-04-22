مستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل

اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المواطنين في ساحة البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اعتدوا بالحجارة على المواطنين، وقاموا بتكسير زجاج عدد من المركبات والمحال التجارية في شارع الشلالة وساحة البلدية القديم، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة.

كما اعتدى مستوطنون، على عائلة المواطن زياد أبو عيشة، أثناء مرورها على الحاجز العسكري المقام في منطقة تل الرميدة وسط الخليل، كما هاجموا الناشط ياسر أبو مرخية وحاول منعه من تصوير وتوثيق الاعتداء.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، مساء اليوم، أربعة شبان من الخليل، فيما أصيب العشرات بالاختناق وشاب بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين