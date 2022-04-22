فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المنسق الخاص للأمم المتحدة يهاتف هنية ويضعه في صورة رسائله للاحتلال

مستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة والداخل المحتل

إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

حماس تشيد بالتفاف شعبنا في الأقصى حول رموز المقاومة

مسيرة في أم الفحم منددة بعدوان الاحتلال على الأقصى

18 أسيراً عربياً يقبعون في سجون الاحتلال

أكثر من 100 ألف يختتمون جمعة "إنا باقون" بأداء صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

طائرات الاحتلال تستهدف المصلين في "الأقصى" بقنابل الغاز

مخابرات السلطة بالخليل تهدد محرري الجهاد بالاعتقال

إعلان تيك توك داخلي

مستوطنون يعتدون على المواطنين وسط الخليل

22 ابريل 2022 . الساعة 23:46 بتوقيت القدس
...
جانب من اعتداءات المستوطنين على أهالي الخليل (صورة أرشيفية)

اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على المواطنين في ساحة البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اعتدوا بالحجارة على المواطنين، وقاموا بتكسير زجاج عدد من المركبات والمحال التجارية في شارع الشلالة وساحة البلدية القديم، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة.

كما اعتدى مستوطنون، على عائلة المواطن زياد أبو عيشة، أثناء مرورها على الحاجز العسكري المقام في منطقة تل الرميدة وسط الخليل، كما هاجموا الناشط ياسر أبو مرخية وحاول منعه من تصوير وتوثيق الاعتداء.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، مساء اليوم، أربعة شبان من الخليل، فيما أصيب العشرات بالاختناق وشاب بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الخليل #قوات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر