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إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

22 ابريل 2022 . الساعة 23:31 بتوقيت القدس
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مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بيت أمر (صورة أرشيفية)

أصيب شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت مساء اليوم الجمعة، على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مسيرة انطلقت من وسط البلدة نصرةً للمسجد الأقصى المبارك، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، مساء اليوم، أربعة شبان من الخليل.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد نايف الرجبي، ومحمد عايد برفان، أثناء تواجدهما في منطقة برقان جنوب مدينة الخليل.

كما اعتقلت محمد سعدي ادريس، ومحمد عارف جابر من شارع الشلالة وسط المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #قوات الاحتلال #بيت أمر

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