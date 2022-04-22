في ذكرى يوم الأسير العربي.. 18 أسيراً عربياً يقبعون في سجون الاحتلال

يبلغ عدد الأسرى العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي 18 أسيراً، وجميعهم أردنيون بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديهم أرقام وطنية أردنية.

ويوافق اليوم ذكرى "الأسير العربي"، وهو اليوم الذي اعتمدته الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أواخر ثمانينات القرن الماضي، بالتوافق فيما بين الأسرى الفلسطينيين والعرب آنذاك، تكريماً لهم ووفاء لتضحياتهم، كما أنه اليوم الذي اعتقل فيه الأسير العربي اللبناني سمير القنطار في 22 نيسان/ أبريل عام 1979، وكان حينها هو الأقدم بين الأسرى العرب.

وبين الأسرى العرب الـ18، يوجد 8 أسرى يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، و7 أسرى يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 10 سنوات و36 سنة، إضافة إلى ثلاثة أسرى يقضون أحكاماً أقل من 10 سنوات، وتتراوح أحكامهم ما بين 5 و8 سنوات.

وكشف فادي فرح، مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال، عن وجود أكثر من 34 أسيراً أردنياً مسجلين لدى اللجنة، وهناك أسرى داخل سجون إسرائيلية سرية ولا معلومات عنهم.

ويقول رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرري عبد الناصر فروانة، إن مصطلح "الأسرى العرب" يطلق على الأسرى العرب (غير الفلسطينيين) الذين يحملون جنسيات عربية مختلفة.

ويضيف فروانة أنّه من فضائل السجن، إتاحة فرصة الالتقاء والتعرف على الكثير من الأسرى العرب وعائلاتهم من بلدان وجنسيات عربية مختلفة.

وعادةً ما يحيي الفلسطينيون ذكرى يوم الأسير العربي بفعاليات تضامنية في عدة مدن بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي قطاع غزة، دعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى للمشاركة في الوقفة الجماهيرية بمناسبة يوم الأسير العربي وذلك غدا السبت أمام مقر الصليب الاحمر بمدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين