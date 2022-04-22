حماس تشيد بالتفاف شعبنا في الأقصى حول رموز المقاومة

أشادت حركة حماس بالتفاف جماهير شعبنا في القدس وباحات المسجد الأقصى حول رموز المقاومة الفلسطينية والهتاف لها ولرموزها ورفع راياتها، وأكدت أن ذلك "يعكس عمق إيمانها بخيار المقاومة كطريق لاسترجاع الأرض والمقدسات".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان مساء اليوم:" يمثل قائد أركان المقاومة محمد الضيف لدى جماهير شعبنا الفلسطيني أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة؛ فالرجل تجسيد للثورة التي لا تهدأ والقتال المتواصل لانتزاع الحرية والكرامة، وهتاف الجماهير باسمه، تعبير عن ثقتهم الكاملة عن ما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف".

وتابعت حماس، أن هذه الثقة بالمقاومة ورجالها من أهلنا في القدس، يزيد من ثقل المسؤولية على حركة حماس وقوى المقاومة تجاه الأرض والمقدسات.

وأكدت حماس أنها "ستظل على العهد والوعد حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين