مخابرات السلطة بالخليل تهدد محرري الجهاد بالاعتقال

أفادت مصادر محلية، أن جهاز المخابرات التابع للسلطة في رام الله، أقدم على الاتصال بمحررين من حركة الجهاد الإسلامي مهدداً باعتقالهم ومداهمة بيوتهم في حال عدم الاستجابة للاستدعاءات بحقهم.

وأكدت المصادر، أن جهاز المخابرات هدد المحرر شاهر جميل الحيح (35 عاماً)، من بلدة صوريف قضاء الخليل، والذي أمضي 12 عاما في سجون الاحتلال بالاعتقال إذا لم يقم بالاستجابة لمقابلتهم.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل الاعتقالات السياسية والاستدعاءات بحق المحررين وطلبة الجامعات والنشطاء في الضفة الغربية، وتمارس ضدهم أسوأ الانتهاكات المنافية للقانون.

المصدر / فلسطين أون لاين