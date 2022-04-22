"هيئة إسناد الداخل" تشيد بصمود المرابطين بالأقصى وتحذر من تصعيد خطير

أشادت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا بالداخل المحتل، بكفاح وصمود شعبنا في تصديه لهجمات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك .

وقالت الهيئة في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، "إن قيام قوات الاحتلال بإصابة عشرات المصليين فجر اليوم من خلال استخدام أدوات القمع والتنكيل الخطرة ومنها الأعيرة المطاطية والمغلفة بالمعادن يعكس حالة الإرهاب المنظم الممارس من قبل الاحتلال والذي يرعي ويحمي المستوطنين والمجموعات اليهودية المتطرفة" .

وعدت أن فرض الاحتلال للاعتقال الإداري على عشرة فلسطينيين من الداخل المحتل "يشكل تصعيداً خطيراً و مقصوداً بحقهم بما يؤكد استهداف الاحتلال لكل مكونات شعبنا بكل ساحاته وبما يعكس الطبيعة العدوانية والعنصرية للاحتلال.

وأكدت الهيئة أن تلاحم شعبنا ووحدته الكفاحية الشعبية والميدانية يشكل أبلغ رد على مخططات الاحتلال.

وحيت دور قوى التضامن الشعبي الدولي الرافض لممارسات الاحتلال التي تنتهك حقوق شعبنا بما يشمل حرية العبادة وصولا لحقه بالحرية والاستقلال والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين