تظاهرة في لندن تنديداً باعتداءات الاحتلال على الأقصى

تظاهر فلسطينيون ومتضامنون، اليوم الجمعة، أمام سفارة الاحتلال الاسرائيلي في العاصمة البريطانية لندن تنديداً باقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرة -التي نظمها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وحملة التضامن البريطانية مع فلسطين- علم فلسطين ولافتات تندد باعتداءات الاحتلال، ورددوا هتافات نصرةً للأقصى والمرابطين فيه.

وقال زاهر بيراوي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، في مظاهرتنا اليوم أمام السفارة الإسرائيلية في لندن نؤكد على ايصال رسالة التضامن والدعم والإسناد لأهلنا في القدس وفي ساحات المسجد الاقصى المبارك، وكذلك للتضامن مع أهلنا في قطاع غزة وعموم الأراضي المحتلة. ولكي نقول لهم "أنكم لستم وحدكم".

وأضاف، نرسل تحية الفخر والاعتزاز إلى الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن القبلة الأولى وثالث أقدس المساجد على وجه الأرض وعن شرف الأمة وكرامته.

ودعا إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار والانتقال للعمل الجدي وعلى أرض الواقع حتى يعلم الاحتلال وأعوانه أن المسجد الأقصى هو مسؤولية المسلمين جميعا وليس الفلسطينيين وحدهم والمساهمة والمشاركة من الجميع ضمن معركة الصمود والبطولة التي يخوضها المرابطون في المسجد الاقصى المبارك.

وقال: "رسالتنا لدولة الاحتلال إن محاولات التقسيم الزماني والمكاني المسجد الأقصى لن تتم، ولن يتم تغيير الوضع القائم في القدس إلا باتجاه واحد وهو تحرير القدس المحتلة واستعادتها من الاحتلال وتطهيرها من الاستيطان ".

وحمل بيراوي، الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، مسؤولية كبيرة عن معاناة الفلسطينيين المستمرة بسبب الاحتلال.

وقال: "العار كل العار يلحق بهذه الحكومة وكل من يقف مع الاحتلال ونظام الفصل العنصري."













المصدر / وكالات