فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخابرات السلطة بالخليل تهدد محرري الجهاد بالاعتقال

طائرات الاحتلال تستهدف المصلين في "الأقصى" بقنابل الغاز

تظاهرة في لندن تنديداً باعتداءات الاحتلال على الأقصى

بكيرات: الحشود الكبيرة أغاظت الاحتلال فحوّل الأقصى لساحة حرب

القيادي ناصيف: المرابطون المعتكفون في الأقصى تاج على الرؤوس

"ياسين الدولية" تكرم المؤسسات الإعلامية

الاحتلال يعتقل فتيين من باب الساهرة بالقدس

"هيومن رايتس ووتش": جدار الفصل يقيد سبل العيش بالضفة

"هيئة إسناد الداخل" تشيد بصمود المرابطين بالأقصى وتحذر من تصعيد خطير

توتر في سجن النقب جراء اقتحام قسم "24" واختطاف خطيب الجمعة

إعلان تيك توك داخلي

لمشاركتها في تغطية فعالياتها

"ياسين الدولية" تكرم المؤسسات الإعلامية

22 ابريل 2022 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
...
جانب من تكريم المؤسسات الإعلامية

نظمت اللجنة الاعلامية بمؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية لقاءً تكريمياً لمدراء المؤسسات الإعلامية، لجهودهم في التغطية الإعلامية لموسم "الياسين الرابع".

وجرى تنيم اللقاء بحضور المدير العام لصحيفة فلسطين رامي خريس، ومدير تحريرها سمر شاهين، والمدير العام لمؤسسة الرسالة الاعلامية عمار قديح، ورئيس تحرير وكالة صفا محمد أبو قمر، وعماد زقوت مدير إذاعة الأقصى، وأحمد الخولي مدير البث في فضائية الأقصى.

ورحبت رئيس اللجنة الإعلامية في مؤسسة "الياسين" سميرة نصار، بمدراء المؤسسات وأثنت على دورهم في تسليط الضوء على المؤسسة وفعالياتها.

بدوره استعرض الدكتور أسامة حماد أمين سر المؤسسة والناطق الإعلامي باسمها في كلمته مسابقات الموسم الخامس الذي بدأ فعليا في شهر ابريل /نيسان الحالي، بعنوان "قضية الأسرى الفلسطينيين إحدى الثوابت الذي عاش ومات الشيخ وهو يدافع عنها".

واُختتم اللقاء بتقديم درع شكر وعرفان للمؤسسات الإعلامية .

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #مؤسسة أحمد ياسين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة