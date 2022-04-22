"أحمد ياسين الدولية" تكرم المؤسسات الإعلامية

نظمت اللجنة الاعلامية بمؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية لقاءً تكريمياً لمدراء المؤسسات الإعلامية، لجهودهم في التغطية الإعلامية لموسم "الياسين الرابع".

وجرى تنيم اللقاء بحضور المدير العام لصحيفة فلسطين رامي خريس، ومدير تحريرها سمر شاهين، والمدير العام لمؤسسة الرسالة الاعلامية عمار قديح، ورئيس تحرير وكالة صفا محمد أبو قمر، وعماد زقوت مدير إذاعة الأقصى، وأحمد الخولي مدير البث في فضائية الأقصى.

ورحبت رئيس اللجنة الإعلامية في مؤسسة "الياسين" سميرة نصار، بمدراء المؤسسات وأثنت على دورهم في تسليط الضوء على المؤسسة وفعالياتها.

بدوره استعرض الدكتور أسامة حماد أمين سر المؤسسة والناطق الإعلامي باسمها في كلمته مسابقات الموسم الخامس الذي بدأ فعليا في شهر ابريل /نيسان الحالي، بعنوان "قضية الأسرى الفلسطينيين إحدى الثوابت الذي عاش ومات الشيخ وهو يدافع عنها".

واُختتم اللقاء بتقديم درع شكر وعرفان للمؤسسات الإعلامية .

المصدر / فلسطين أون لاين