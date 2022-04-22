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"طه": هستيريا اعتداءات الاحتلال تبرهن ارتباكه وتخبطه

22 ابريل 2022 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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جهاد طه

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" جهاد طه أن هستيريا الاقتحامات والاعتداءات والاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في المسجد الأقصى الضفة الغربية، تبرهن حالة الارتباك والتخبط الذي يعيشه جراء تصاعد المواجهة والمقاومة.

وقال طه في تصريح صحفي: "هستيريا الاقتحامات والاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في المسجد الأقصى، وتدنيسه، وفي مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، تبرهن عن حالة الإرباك والتخبط والهلع والخوف التي يعيشها الكيان الصهيوني جراء تصاعد عمليات المواجهة والمقاومة ضد الاحتلال".

وأضاف: "مشاهد الوحدة والصمود التي تجسدت بين أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة التي أبدعت في الميدان، وقفت سداً منيعاً بوجه الاحتلال لحماية المسجد الأقصى، والدفاع عن حقوق شعبنا".

وشدد على أن "الدفاع عن المسجد الأقصى واجبُ شرعي ووطني وأخلاقي، ويتطلب من القادرين من أبناء شعبنا الفلسطيني الزحف باتجاهه لصد الاعتداءات الهمجية لجيش الاحتلال ومستوطنيه، وإن تماديهم في جرائمهم لن تسمح به المقاومة، بأي حالٍ من الأحوال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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