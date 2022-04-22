"نعيم" يستنكر قرارا للاحتلال يمس حق العبادة للمسيحيين

استنكر رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة "حماس" د. باسم نعيم، بشدة قرار محكمة دولة الاحتلال بتحديد أعداد المواطنين المسيحيين الراغبين في الوصول إلى كنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات "سبت النور" غدا، والذي يسبق "عيد الفصح المجيد"، بأربعة آلاف فقط.

وقال نعيم: "إن هذه السابقة التاريخية بتدخل المحاكم الصهيونية مباشرة في إدارة الشؤون الدينية للفلسطينيين، تؤكد الطبيعة العنصرية لهذا الكيان، وتكذّب ادعاءاته بضمان حرية العبادة للجميع، كما تكشف حقيقة المخططات الصهيونية للسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة، في انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية".

وأكد على أنّ شعبنا يمتلك الحق والإرادة للدفاع عن مقدّساته الإسلامية والمسيحية، ولن تثنيه عن ذلك أيّ مخططات أو تضحيات مهما غلت.

وقال: "وبهذه المناسبة نبرق بالتهنئة لكل أبناء شعبنا من المسيحيين بالأعياد، داعين المولى عز وجل أن نحتفل قريبا بأعيادنا، مسلمين ومسيحيين، في القدس المحررة من دنس الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين