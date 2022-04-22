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بالصور عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

22 ابريل 2022 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
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من المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وانطلقت مسيرات وفعاليات شاركت فيها جماهير حاشدة بمدن الضفة الغربية وقراها وبلداتها، نصرة للمسجد الأقصى، ومناهضة للاستيطان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 54 إصابة خلال المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت دجن وبيتا بنابلس.

 واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، بعد أداء صلاة الجمعة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين في مسيرة بيتا الأسبوعية.

وشهد جبل صبيح الليلة الماضية إطلاق نار استهدف البؤرة الاستيطانية المقامة عليه.

واندلعت مواجهات أخرى بين شبّان وجيش الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، بعد انطلاق مسيرة مناهضة للاستيطان من وسط القرية نحو المنطقة الغربية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز صوب الشبان خلال المواجهات المندلعة في بيت دجن.

وتشهد القرية مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الشعبية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.

وأصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال المواجهات المندلعة في بلدة كفر قدوم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد نايف الرجبي، ومحمد عايد برفان، أثناء تواجدهما في منطقة برقان جنوب مدينة الخليل.

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المصدر / حرية نيوز
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#إصابات #مواجهات #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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