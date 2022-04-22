طائرات الاحتلال تستهدف المصلين في "الأقصى" بقنابل الغاز

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك عقب صلاة الجمعة، بقنابل الغاز.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المصلين بينهم أطفال ونساء بالمسجد الأقصى المبارك من خلال الطائرات المسيرة، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى.

وأعلن عن 26 إصابة بالاختناق منها لـ9 أطفال جرّاء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز في ساحات الأقصى، لترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 57 إصابة بالأقصى.

حالات اختناق بين النساء والأطفال جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المرابطين والمصلين في باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/JHdlRqumjN — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 22, 2022

🎥 قوات الاحتلال تُطلق قنابل الغاز من خلال مُسيرات باتجاه المصلين في باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/VH8VayY9EG — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 22, 2022

وانطلقت مسيرات حاشدة في المسجد الأقصى المبارك، بعد أداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان، نصرة للقدس والأقصى والمرابطين فيه، ضد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وهتف عشرات الآلاف هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، ومؤكدة على استمرار الصمود والرباط في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو حشود كبيرة رفع خلالها المصلون الأعلام الفلسطينية والذين هتفوا: "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود"، و"حط السيف قبال السيف أحنا رجال محمد ضيف".

المصدر / فلسطين أون لاين