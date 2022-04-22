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بالفيديو طائرات الاحتلال تستهدف المصلين في "الأقصى" بقنابل الغاز

22 ابريل 2022 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات المسيرة، المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك عقب صلاة الجمعة، بقنابل الغاز.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المصلين بينهم أطفال ونساء بالمسجد الأقصى المبارك من خلال الطائرات المسيرة، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى.

وأعلن عن 26 إصابة بالاختناق منها لـ9 أطفال جرّاء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز في ساحات الأقصى، لترتفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 57 إصابة بالأقصى.

وانطلقت مسيرات حاشدة في المسجد الأقصى المبارك، بعد أداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان، نصرة للقدس والأقصى والمرابطين فيه، ضد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وهتف عشرات الآلاف هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، ومؤكدة على استمرار الصمود والرباط في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو حشود كبيرة رفع خلالها المصلون الأعلام الفلسطينية والذين هتفوا: "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود"، و"حط السيف قبال السيف أحنا رجال محمد ضيف".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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