150 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 150 ألف مصل صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في جمعة "إنا باقون".

وامتلأت ساحات الأقصى ومصلياته بالمصلين رجالاً ونساءً ممن أموا المسجد قادمين من الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية.

وعقب الصلاة شهدت ساحات المسجد مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها رايات حركة حماس ورددوا قسم الدفاع عن الأقصى وهتافات داعمة للمقاومة وكتائب القسام.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة في الأقصى أكد الشيخ يوسف أبو سنينة أن حماية المقدسات من أوجب الواجبات، حاثا الفلسطينيين على الثبات والوحدة والصبر والجهاد، والرباط في الأقصى حتى يرفع عنه البلاء.

وحذر خطيب الأقصى من إعطاء الفرصة للاحتلال كي ينغص علينا عبادتنا في المسجد الأقصى، موضحا أن المسجدين الأقصى والإبراهيمي يتعرضان لانتهاكات جسيمة طالت كبار السن والعباد.

كما أكد أن حماية الأسرى فرض على الجميع ورفع الظلم عنهم دين في أعناق الأمة.

وشد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل اليوم رحالهم الى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من رمضان.

واحتشد أهالي الضفة على حواجز الاحتلال في محاولة للوصول إلى الأقصى، فيما تمكن الشبان من سلوك طرق التفافية وصولاً إلى القدس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على حاجز قلنديا ومنعت عدداً كبيراً من المواطنين من المرور.

أما في الداخل الفلسطيني المحتل فانطلقت عشرات الحافلات التي تقل مئات المواطنين الى القدس.

وأقلت الحافلات نحو 3500 فلسطيني من مدن أم الفحم والناصرة وقلنسوة ومجد كروم وباقة الغربية ومعاوية وعكا وطرعان والطيرة.

وكانت حركة حماس قد دعت جماهير شعبنا إلى هبّة عارمة دفاعاً عن المسجد الأقصى ونصرة للمرابطين الذين لبّوا نداء الفجر العظيم وتعرّضوا لعنف الاحتلال وبطشه.

واستنفرت الحركة في بيان لها جماهير شعبنا المجاهد في أماكن وجوده كافة، لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وشد الرّحال اليوم الجمعة.

وأكدت حماس على أهمية الاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك طوال العشر الأواخر من رمضان دفاعاً عن القدس والأقصى، ونصرة للمرابطين الأبطال الذين لبّوا نداء الفجر العظيم، "فجر إنا باقون"، وسقط منهم عشرات الجرحى أثناء تصديهم البطولي لقوات الاحتلال.









المصدر / فلسطين أون لاين