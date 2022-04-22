مسيرات حاشدة في الأقصى وغزة وعمان نصرة للأقصى

انطلقت مسيرات حاشدة في المسجد الأقصى المبارك وشمال قطاع غزة والعاصمة الأردنية عمان، بعد أداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان، نصرة للقدس والأقصى والمرابطين فيه، ضد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المسجد الأقصى هتف عشرات الآلاف هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، ومؤكدة على استمرار الصمود والرباط في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو حشود كبيرة رفع خلالها المصلون الأعلام الفلسطينية وهتفوا "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود"، و"حط السيف قبال السيف أحنا رجال محمد ضيف".

وفي شمال قطاع غزة خرجت مسيرة حاشدة دعما للمسجد الأقصى ونصرة للقدس ومرابطيها، نظمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، بمشاركة الفصائل الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، في كلمة له: "رسالة الجماهير التي خرجت شمال غزة لأهلنا في بيت المقدس والمسجد الأقصى أننا في غزة إلى جانبكم ندافع عنكم ونحمي قراركم".

وأضاف: "إلى أهلنا في القدس والمسجد الأقصى دمنا دمكم وسنمضي نحو النصر والتحرير"، مؤكدا أن الوحدة الفلسطينية في القدس والضفة والداخل تقول للعدو إن الجغرافيا الفلسطينية موحدة وشعبنا سيقاتله بكل ما أوتي من قوة حتى يرحل عن أرضنا.

وتابع الهندي: "نقول للعدو إننا أعددنا العدة وراكمنا القوة ونتجهز ليوم اللقاء القريب وسندخل المسجد الأقصى فاتحين محررين، والمسجد الأقصى خط أحمر دونه الدماء ونحن على استعداد لنحميه بأغلى ما نملك".

وأضاف: "بثبات وصبر، أهل القدس أفشلوا مؤامرة المحتلين بالمسجد الأقصى وفي تنظيم مسيرة الأعلام بالقدس"، داعيا أهلنا في الضفة والقدس والمثلث والجليل والنقب إلى النفير والجهاد بأموالهم وأنفسهم فالمسجد الأقصى يحتاجهم.

وقال الهندي: "رسالتنا لوالد الشهيد رعد خازم وأهالي الشهداء إننا معك والمقاومة لن تترككم وستحميكم".

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش لأهلنا بالقدس أننا معهم ولن نسلّم بفرض الرواية الصهيونية على المسجد الأقصى وسنقاومها.

وحذر الاحتلال من أن المقاومة بغزة والضفة وفي المنطقة ستدخل في مواجهة معه إذا حاول فرض روايته وسيطرته على الأقصى.

وقال البطش: "أي عدوان على القدس سيقابل برد حاسم على المحتل الصهيوني"، مشيرا أن المعركة الأخيرة في إفشال ذبح القرابين ومسيرة الأعلام رسالة لكل المطبعين أن الكرامة تكون بالمقاومة التي استطاعت أن تحمي المقدسات.

وفي السياق خرجت مسيرات في العاصمة الأردنية عمان نصرة للمسجد الأقصى.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية على مواقع التواصل هتاف الجماهير "من عمان لجنين، شعب واحد ما بلين".

هتافات الشبان بالمسجد الاقصى عقب أداء صلاة الجمعة pic.twitter.com/5wXX0aMyBB — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 22, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين