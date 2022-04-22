روسيا تؤكد عزمها السيطرة على دونباس وتأمين ممر إلى القرم

يواصل الجيش الروسي لليوم الـ58 عمليته الخاصة في أوكرانيا، اليوم الجمعة، مستهدفاً مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مع التركيز على تحرير كامل أراضي جمهوريتي دونباس جنوب شرق أوكرانيا، فيما يتواصل الحصار الروسي لمصنع «آزوفستال» للصلب في ماريوبول.

وفي آخر التطورات، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تهدف لإحكام السيطرة الكاملة على دونباس وشرق أوكرانيا، وتخطط لتأمين ممر إلى شبه جزيرة القرم.

وتزامناً، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين، الجمعة، في أوكرانيا، واصفة الوضع على الطرق بأنه خطير، فيما أطلق رئيس بلدية ماريوبول نداء جديداً من أجل الإخلاء الكامل للمدينة الواقعة جنوب أوكرانيا، قائلاً: «نحتاج لشيء واحد فقط.. الإجلاء الكامل للسكان. هناك حوالي 100 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول».

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 14 موقعاً للقوات الأوكرانية في منطقتي تشيركاسكو وألكساندروفاكا، والقضاء على 120 نازياً بصواريخ عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة: «دمّرنا أكثر من 30 سيارة وعربة مدرعة. كما دمرت الطائرات الروسية 64 موقعاً عسكرياً أوكرانياً في يوم واحد، بينها 17 تجمعاً للمعدات العسكرية».

المصدر / وكالات