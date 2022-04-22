حماس تدعو شعبنا لهبة عارمة دفاعا عن الأقصى ونصرة المرابطين

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شعبنا إلى هبّة عارمة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وشد الرّحال اليوم الجمعة، والاحتشاد والرّباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك طوال العشر الأواخر من رمضان.

واستنفرت حماس في بيان لها، شعبنا للاحتشاد والرباط والاعتكاف في الأقصى دفاعاً عن القدس والأقصى، ونصرة للمرابطين الأبطال الذين لبّوا نداء الفجر العظيم، "فجر إنا باقون"، والذين سقط منهم عشرات الجرحى أثناء تصديهم البطولي ومنذ ساعات الصباح الأولى، لاقتحامات وعنف وبطش قوات الاحتلال الغاشم.

وأكدت أن وحدة شعبنا البطل ومقاومته الباسلة ستبقى سدّاً وحصناً منيعاً في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ولن تسمح لهم بتمرير مخططاتهم الخبيثة في الأقصى والقدس المخضبة بدماء الشهداء الزكيّة.

وأصيب عشرات المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، إثر اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدائها على المرابطين فيه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس المحتلة، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، لافتة إلى نقل 14 إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما عولجت بقية الإصابات ميدانياً.

المصدر / فلسطين أون لاين