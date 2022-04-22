الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل الأسيران خليل عواودة (40 عاما) ورائد ريان (27 عاما) إضرابهما عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل الأسير عواودة المضرب منذ 50 يوماً، قبل أيام من زنازين العزل الانفرادي في "عوفر" إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية.

ويعاني الأسير من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى التنفس، وتقيؤ بشكل مستمر، وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلب عواودة بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

والأسير عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، أبٌ لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال.

من جهته؛ يواصل الأسير ريان إضرابه عن الطعام لليوم 16 على التوالي، احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية.

واعتقل ريان، المحتجز حالياً في سجن "عوفر"، في 3 تشرين الثاني/ديسمبر 2021، إثر مداهمة قوات الاحتلال منزله في قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة أربعة أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

وتعتقل سلطات الاحتلال إدارياً، نحو 650 فلسطيني، من بين قرابة أربعة آلاف و600 أسير في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

والاعتقال الإداري؛ قرار حبس دون محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد.

المصدر / فلسطين أون لاين