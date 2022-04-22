"حماس" ناعية شهيد جنين: دماء الفلسطينيين لن تذهب هدراً

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى جماهير شعبنا وأمَّتنا الشهيد الشاب لطفي إبراهيم لبدي، (20 عاماً)، الذي ارتقى فجر اليوم الجمعة 21 رمضان، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، الأسبوع الماضي، خلال اقتحامه بلدة اليامون، غرب مدينة جنين المحتلة.

وقالت حركة "حماس"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة: "نبعث برسالة الفخر والاعتزاز إلى عائلة الشهيد، وإلى أهالي جنين الصمود والبطولة، وإلى كل الثائرين في وجه العدو من أبناء شعبنا في عموم الضفة الغربية المحتلة".

وأكدت أنَّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستكون وقوداً لشعبنا في مقاومته الشاملة، ولن تمنعه من مواصلتها بكلّ قوّة حتى دحر الاحتلال وتحقيق التطلعات في التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين