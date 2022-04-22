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عشرات الإصابات خلال اعتداء الاحتلال على مرابطي "الأقصى"

22 ابريل 2022 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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أصيب العشرات من المواطنين، صباح اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الثالثة من رمضان.

 

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 27 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، واطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

ونقلت مراسلتنا عن مصادر طبية في عيادة الأقصى أن عشرات المصلين والمعتكفين اصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واندلع حريقا في أحد أشجار المسجد الأقصى  جراء اطلاق قنابل الغاز والدخان من قبل جنود الاحتلال المقتحمين لساحات الأقصى، وحاولت طواقم الدفاع المدني السيطرة على الحريق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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