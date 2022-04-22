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محدث بالفيديو والصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

22 ابريل 2022 . الساعة 06:12 بتوقيت القدس
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أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى وباحاته، وذلك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، التي حملت عنوان "فجر إنا باقون".

وتوافدت جموع غفيرة من الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل، إلى مدينة القدس لأداء صلاة الفجر والاعتكاف في المسجد الأقصى، وذلك رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الحواجز.

واقتحمت شرطة الاحتلال فجر اليوم ساحات الأقصى المبارك وهاجمت المرابطين والشبان الذين هتفوا للقدس وغزة والمقاومة، بعد صلاة الفجر.

وأطلقت شرطة الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة، تجاه المتواجدين في ساحات الأقصى، حيثُ أصيب العشرات بحالات الاختناق والرصاص المطاطي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #القدس #رمضان

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