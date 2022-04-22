الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى وباحاته، وذلك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، التي حملت عنوان "فجر إنا باقون".

وتوافدت جموع غفيرة من الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل، إلى مدينة القدس لأداء صلاة الفجر والاعتكاف في المسجد الأقصى، وذلك رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الحواجز.

واقتحمت شرطة الاحتلال فجر اليوم ساحات الأقصى المبارك وهاجمت المرابطين والشبان الذين هتفوا للقدس وغزة والمقاومة، بعد صلاة الفجر.

وأطلقت شرطة الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة، تجاه المتواجدين في ساحات الأقصى، حيثُ أصيب العشرات بحالات الاختناق والرصاص المطاطي.

مباشر .. تغطية صحفية : “هتافات وتكبيرات في المسجد الأقصى المباركhttps://t.co/bqeaj1We0h — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 22, 2022

صور | آلاف المصلين يؤدون صلاة فجر اليوم الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/rignHpyj0n — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 22, 2022

مصادر محلية: حاجز للشرطة الإسرائيلية يوقف مركبات متوجهة إلى المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/KoAKWPwDMN — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 22, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين