تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق نار قرب الحدود المصرية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، بتعرض مركبة إسرائيلية لأضرار جراء إطلاق نار، قرب الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية، إن "أشخاصًا في منطقة أشكول، القريبة من الحدود بين مصر و(إسرائيل)، سمعوا دوي إطلاق نار من الجانب المصري"، مشيرة إلى أنّ مركبة تعرضت لعيار ناري، دون وقوع إصابات.

وفي ذات السياق، أكد موقع "واللا" العبري، أن جيش الاحتلال يتحقق من عملية إطلاق النار، فيما إذا كانت متعمدة أم بسبب رصاص طائش بفعل العمليات العسكرية المصرية في منطقة سيناء".

يشار إلى أنه في عام 2010، أقامت دولة الاحتلال جدارا حدوديا مع مصر للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من البلدان الإفريقية.

المصدر / فلسطين أون لاين