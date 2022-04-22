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بالفيديو اعتقال 5 أشخاص قتلوا ضبعا نادرا بالمغرب

22 ابريل 2022 . الساعة 02:00 بتوقيت القدس
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اعتقلت مصالح الأمن ببني ملال وسط غربي المملكة المغربية 5 أشخاص تورطوا في قتل "ضبع مخطط" معرض للانقراض.

وجاء اعتقال المنعيين بالأمر بعد تداول مقطع فيديو يظهر حيوان الضبع المخطط في طور الاحتضار بسبب قتله من طرف المتهمين.

وذكر موقع "Rue 20" المغربي أنه وفور علمها بالحادث باشرت السلطات المعنية بمنطقة الحادث للاستعلام عن صحة الوقائع وتوضيح هذه القضية، وبناءا على نتائج التحقيق الأولية أصدر الوكيل العام للملك تعليمات باعتقال 5 اشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية.

يذكر أن الضباع التي تعيش في الصحراء المغربية أوشكت على الانقراض نتيجة الصيد الجائر، حيث بات الحصول على "رأس الضبع" مطلبا ثمينا لعدد من المشعوذين الذين يصرون على أنه يملك قدرات سحرية عجيبة، حيث يصل ثمن المخ إلى 10000 درهم (941 يورو).

 

المصدر / وكالات
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