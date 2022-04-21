فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرض مركبة إسرائيلية لإطلاق نار قرب الحدود المصرية

إسبانيا توقف برتغالياً مطلوباً من الإنتربول لصلته بانفجار مرفأ بيروت

الناشط عمرو يتحدث عن تفاصيل "مرعبة" مارسها عناصر أمن السلطة لحظة اعتقاله

حركة أمل تدين استباحة المسجد الأقصى

الاحتلال يفرج عن الأسير المجاهد أنس البرغوثي من قرية عابود

أكثر من 65 ألف مصلٍ أدوا صلاتيّ العشاء والتراويح في الأقصى

الجنايات الكبرى بغزة تصدر أحكامًا بالمؤبد والحبس في قضايا مخدرات

الإعلام العبري: كوخافي يصدر تعليمات بالاستعداد لتصعيد محتمل في غزة

مصرع مسن بحادث سير وسط القطاع

باستثناء 5.. الاحتلال يفرج عن معتقلي الجمعة الماضية في "الأقصى"

إعلان تيك توك داخلي

أكثر من 65 ألف مصلٍ أدوا صلاتيّ العشاء والتراويح في الأقصى

21 ابريل 2022 . الساعة 23:00 بتوقيت القدس
...
جانب من صلاة المواطنين في المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح، في المسجد الأقصى المبارك.

وقدّرت مصادر مقدية أن نحو 65 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم الخميس، في المسجد الأقصى المبارك.

وامتلأت ساحات المسجد بالمصلين الذين توافدوا بعد تناول وجبة الإفطار؛ لأداء صلاتي التراويح والعشاء في المسجد، رغم تضييقات الاحتلال والاعتداءات المتواصلة على المصلين، وتوتر الأوضاع بـ "الأقصى" منذ بداية الشهر الكريم، وخاصة عند ساحة "باب العامود".

ويخيّم الهدوء على باب العامود والمسجد الأقصى المبارك، مساء الخميس، مع انتهاء أسبوع شهد مواجهات واسعة جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمقدسيين عمومًا.

ورغم إعلان الاحتلال انتهاء اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في العشر الأواخر من رمضان، إلا أن المقدسيّين يحبسون أنفاسهم لاحتمال الاعتداء عليهم يوم الجمعة مع الصلاة الثالثة في رمضان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الأقصى #القدس #صلاة التراويح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة