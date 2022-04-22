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حركة أمل تدين استباحة المسجد الأقصى

22 ابريل 2022 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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اقتحام جنود الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك

 دانت حركة أمل بشدة الاستباحة الصهيونية للمسجد الأقصى، ومحاولات قطعان المستوطنين اقتحام باحاته بدعم مباشر من قوات الاحتلال، وإطلاق الرصاص على الفلسطينيين المرابطين على بوابات الأقصى والمعتكفين في داخله، دفاعا عن المقدسات.

واستنكرت الحركة خلال اجتماع لمكتبها السياسي برئاسة جميل حايك، الصمت الدولي على العدوان والإرهاب الصهيوني الموصوف وحالة التخلي عن المقدسات.

واعتبرت أن الفلسطينيين يرسمون حدود المسجد الأقصى وكل فلسطين المحتلة بدماء شهدائهم الأبطال، الذين اختاروا درب الجلجلة للدفاع عن حقهم السليب، ومنع مخططات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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