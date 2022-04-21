الجنايات الكبرى بغزة تصدر أحكامًا بالمؤبد والحبس في قضايا مخدرات

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى الخميس حكماً بالحبس المؤبد والغرامة المالية على مواطن أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار المؤثمة، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، والحبس (10) سنوات و(5) سنوات وغرامة مالية في قضيتين منفصلتين.

حيث دانت هيئة الجنايات المدان (م/ب)، بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار مع العود، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، خلافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م، وحكمت بمعاقبته بالسجن المؤبد مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه وتغريمه بغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني، أو الحبس سنتين بدلاً منها، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها، وإلزامه بدفع 500 شيكل للمحامي المنتدب.

ودانت المتهم (أ/ج) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وحكمت بمعاقبته بالحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتغريمه بغرامة مالية قدرها (10000) عشرة آلاف دينار أردني أو الحبس سنة بدلاً عنها ومصادرة المضبوطات.

ودانت المحكمة المتهم (أ/د)، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني وحكمت بمعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتغريمه بغرامة مالية قدرها (3000) دينار أردني او الحبس سنة بدلاً منها، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها، وإلزامه بدفع 200 شيقل للمحامي المنتدب.

يذكر أن الأحكام صدرت عن هيئة الجنايات الكبرى والتي تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للقضاء والتي تسعى لتطبيق سياسة عقابية رادعة للقضاء على آفة المخدرات التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع، مع الالتزام بأحكام القانون، وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا.

المصدر / فلسطين أون لاين