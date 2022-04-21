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الإعلام العبري: كوخافي يصدر تعليمات بالاستعداد لتصعيد محتمل في غزة

21 ابريل 2022 . الساعة 22:02 بتوقيت القدس
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رئيس جيش الاحتلال أفيف كوخافي

ذكرت قناة كان العبرية، إن رئيس جيش الاحتلال أفيف كوخافي، أصدر تعليمات إلى ما يسمى قائد القيادة الجنوبية في بالاستعداد للتصعيد في قطاع غزة.

ووفق القناة العبرية، فإن تعليمات كوخافي صدرت بعد إطلاق الصواريخ الليلة الماضية، مشيرًا إلى احتمال شن عملية عسكرية أخرى ضد قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أشارت القناة العبرية، إلى أن شرطة الاحتلال رفعت حالة التأهب، وتستعد لاحتمال حدوث تصعيد واسع النطاق غدًا في المسجد الأقصى على غرار الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، أجرى وزير الحرب بني غانتس اليوم، مشاورات مع رؤساء مجالس "غلاف غزة"، ورئيس بلدية "سديروت".

وأشار غانتس، إلى أنه تم تعزيز القوات والجاهزية في المنطقة، وأن ما أسماه سياسة الرد الحاد على جميع الأنشطة العسكرية ستستمر، وأن "(إسرائيل) مستعدة لاتخاذ أي خطوة هامة للحفاظ على أمن مواطنيها، سواء في الهجوم أو الدفاع" وفق قوله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #تصعيد #كوخافي

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