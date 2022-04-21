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أول تعليق لكريم بنزيما بعد إهداره ركلتي جزاء أمام أوساسونا

21 ابريل 2022 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني

وجه الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني رسالة مقتضبة لزملائه بعد إهداره ركلتي جزاء في مباراة أوساسونا أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر بنزيما عبر حسابه في "تويتر" صورة تجمعه مع زملائه في الفريق الملكي أثناء احتفالهم بأحد أهداف اللقاء، وأرفقها بالقول: "شكرا يا شباب، لم أكن محظوظا هذه الليلة".

وشهدت المباراة إضاعة نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما ركلتي جزاء في الدقيقتين 52 و59، تألق في التصدي لهما حارس أوساسونا.

ولحسن حظ بنزيما لم يوثر إهداره لركلتي الجزاء على نتيجة المباراة التي حسمها ريال مدريد لمصلحته بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 78 نقطة موسعا الفارق إلى 17 نقطة عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد صاحب الـ61 نقطة.

وسجل ثلاثية الفريق الملكي كل من النمساوي دافيد ألابا وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز في الدقائق 12 و45 و90+6 على الترتيب، فيما سجل الكرواتي أنتي بوديمير هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن بنزيما أصبح أول لاعب يهدر ركلتي جزاء في مباراة واحدة في "الليغا" منذ راؤول تامودو ضد ريال بيتيس في أبريل 2006.

كما أن بنزيما أكثر لاعب في صفوف ريال مدريد يهدر ركلات جزاء في "الليغا" منذ موسم 2005-2006، حيث أهدر 4 من أصل 11 ركلة هذا الموسم".

المصدر / وكالات
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#ريال مدريد #أوساسونا #كريم بنزيما

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