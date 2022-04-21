أوقاف غزة تنفذ المرحلة الثالثة من مشروع الطرود الغذائية

نفذت الإدارة العامة للزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المرحلة الثالثة من مشروع الطرود الغذائية، حيث وزعت (5000) طرد للأسر المتعففة في جميع محافظات قطاع غزة، بتكلفة (650,000) شيكل بتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة محلية ودولية.

أكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أسامة اسليم، حرص إدارته علي الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا وتقديم المساعدات المتنوعة لهم، خاصةً في ظل الظروف الصعبة والأزمات المتتالية التي يعيشونها جراء الحصار الخانق الذي أثر على كل مناحي الحياة.

وأشاد "اسليم" بدور المانحين في الداخل والخارج وما يقدمونه من مساعدات للأسر المتعففة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، موضحاً أن المرحلتين السابقتين شهدت توزيع (10,000) طرد غذائي لمستحقيها في محافظات قطاع غزة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم قواعد البيانات محمد صيام أن عدد الأسر المسجلة ضمن قواعد البيانات الخاصة بإدارة الزكاة تعدت (140,000) أسرة والتي تقع تحت خط الفقر.

وطالب "ًصيام" كافة المؤسسات الإغاثية الى بذل جهود مضاعفة للوقوف الى جانب أبناء شعبنا المحاصر.

المصدر / فلسطين أون لاين