"الإسلامية العليا" تشيد بصمود المرابطين في "الأقصى"

أشاد مؤازرو "الهيئة الإسلامية العليا" في مدينة القدس، اليوم الخميس، بصمود المقدسيين المرابطين في باحات المسجد الأقصى المبارك، وإفشالهم مخططات الاحتلال ومستوطنيه طيلة الأيام الماضية.

وأقرت "الهيئة التنفيذية لمجلس مؤازري الهيئة الإسلامية العليا" في بيان، بأهمية التواصل الدائم مع الجهات الرسمية في الدول العربية والإسلامية لوضعها عند مسؤولياتها في إسناد مدينة القدس وأهلها، من خلال زيارات فعلية ستقوم بها الهيئة لعدد من الدول خلال الفترة القادمة.

واعتمدت الهيئة، خلال اجتماع عقدته عن بعد يوم أمس، تشكيل الهيئة التنفيذية للمجلس، وذلك "لتفعيل التواصل الدائم والتنسيق المشترك في كافة أعمال المجلس ونشاطاته التي سيقوم بها خلال المرحلة القادمة".

ونقل البيان عن منسق العلاقات الخارجية للهيئة، أحمد عبدالله قوله إن الاجتماع جاء "في ظل تزايد الاقتحامات التي ينفذها قطعان المستوطنون.. حيث تمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك من كافة أرجاء فلسطين المحتلة".

وعدلت "الهيئة الإسلامية العليا" بالقدس، نظامها الأساسي في تشرين الأول/نوفمبر 2020، بغرض توسيع هيئتها العامة لتشمل أعضاء من خارج فلسطين كمؤازرين لأعمالها من الشخصيات الفاعلة والمواكبة للأحداث اليومية في مدينة القدس أطلق عليه "مجلس مؤازري الهيئة الإسلامية العليا في القدس".

و"الهيئة الإسلامية العليا"، هي هيئة إسلامية مستقلة، ومركزها مدينة القدس المحتلة، ومجال عملها مناطق الإحتلال بما فيها القدس، وتتولى رعاية شؤون المسلمين في القدس، وتنظيم أحوالهم، وتحافظ على بنيتهم الإجتماعية، وتراثهم التاريخي والديني في مثل هذه الظروف الصعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين