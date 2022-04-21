حماس ترفض انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة

عبرت حركة حماس، عن رفضها انتهاكات الاحتلال بحق كنيسة القيامة وقراره السافر بتقييد حرية العبادة في "سبت النور".

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم الخميس: "إن قرار سلطات الاحتلال الصهيوني حرمان الآلاف من مسيحيي شعبنا الفلسطيني من الوصول إلى كنيسة القيامة والمشاركة في احتفال "سبت النور"، عبر تحديد عدد المشاركين بألف شخص فقط، يعد تجاوزاً خطيراً."

وعدّت ذلك "تعدياً سافراً على حرية الوصول إلى أماكن العبادة وممارسة الشعائر والاحتفال بالمناسبات الدينية، وهو ما يفضح شعارات صون حرية العبادة التي تتشدّق بها سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي".

وشددت حماس على رفض هذا القرار العدواني، مؤكدة أن هذه السياسة الاحتلالية، بانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وممارسة الضغوط والتضييق والابتزازات على مكوّنات شعبنا الفلسطيني، لن تنجح في إخضاعه أو ثنيه عن كفاحه وإصراره على تحرير أرضه وتقرير مصيره.

وكانت شرطة الاحتلال قد أبلغت الكنيسة الأرثوذكسية بأنها لن تسمح إلا لـ1000 شخص فقط بالدخول إلى كنيسة القيامة في "سبت النور"، ولـ 500 شخص بدخول البلدة القديمة في القدس المحتلة والوصول إلى ساحات البطريركية وأسطح كنيسة القيامة.

وأكدت المؤسسات العربية الارثوذكسية في القدس، رفضها قرار الاحتلال وإدانته، وأكدت أنها ستناضل ضد قرار الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين