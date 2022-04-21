بعد اعتقاله من أمن السلطة.. محكمة دورا تُقرّر الإفراج عن الناشط محمد عمرو

أصدرت محكمة صلح دورا، اليوم الخميس قرارًا بالإفراج بكفالة عن الناشط السياسي محمد عمرو بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وقال مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش في تغريدة عبر صفحته على موقع الفيسبوك، إنّ محكمة صلح دورا قرّرت الإفراج بالكفالة عن الناشط السياسي والمُعارض محمد عمرو بحضور الهيئة المستقلة ومحاميه شاكر الطميزي.

وكان أمن السلطة قد اعتقل عمرو قبل أيام بعد اقتحام منزله ببلدة دورا في الخليل في ساعة متأخرة من الليل.

وأثار اعتقال الدكتور محمد عمرو انتقادات واسعة في الأوساط الفلسطينية، التي طالبت بسرعة الإفراج عنه، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيًّا.