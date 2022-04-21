حماس تدعو للاستنفار والاحتشاد فجر غدٍ الجمعة دفاعاً عن الأقصى

دعت حركة حماس، أبناء شعبنا إلى الاستنفار والاحتشاد فجر غدٍ الجمعة "فجر إنا باقون" دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى.

وأشادت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس، بصمود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، "الذين تصدّوا لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وافتخار، مؤكّدين للقاصي والداني أن للأقصى رجالا يحمونه، ويدافعون عن طُهْره، رغم بشاعة العدوان وإرهاب المحتلين".

وعبرت حماس عن فخرها واعتزازها بمقاومتنا الباسلة ووحدة شعبنا الثائر الذي أفشل مسيرة الأعلام، وما زال يستنفر قواه في أماكن وجوده كافّة دفاعاً عن القدس والأقصى، وتعبيراً عن إيماننا الراسخ بحقنا في الحرية والاستقلال.

وأكدت أن المعركة مع الاحتلال ما زالت مفتوحة، مجددةً دعوة شعبنا في القدس وفي عموم أراضينا الفلسطينية المحتلة للاحتشاد والمشاركة في حملة (الفجر العظيم) في المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت أن الحملة تأتي هذه الجمعة، تحت شعار "إنا باقون"، لنؤكد للعدو الصهيوني أننا متجذّرون في هذه الأرض مدافعون عن قدسنا وأقصانا حتى التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين