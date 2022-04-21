3670 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى خلال خمسة أيام

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين لتأمين اقتحامات المستوطنين الذين بلغ عددهم اليوم 762 مستوطنًا.

وأفادت شبكة "القسطل" الإخبارية/ أنّ الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى تواصلت لليوم الخامس على التوالي، تزامنًا مع اقتحام المئات من المستوطنين له في عيد "الفصح" العبري.

وأضافت أنّ شرطة الاحتلال نشرت عناصرها في باحات الأقصى وحاصرت النساء في قبّة الصخرة، في حين حاصرت الشبّان في المصلى القبلي، مُعتدية عليهم بالضرب والقنابل والرصاص ما أدّى لتسجيل عشرات الإصابات.

ورغم حصار الشبّان استطاعوا التصدي بالحجارة والألعاب النارية للاحتلال الذي أطلق القنابل والرصاص داخل المُصلّى القبلي، وأرعبوا بتصدّيهم المستوطنين خلال فترة اقتحامهم.

واعتدت قوات الاحتلال على النساء بالضرب والدفع عند سطح الصخرة، وقام أحد عناصر الشرطة بتصويرهنّ أثناء تلاوتهنّ القرآن وتكبيرهنّ في باحات الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من سطح الصخرة، كما اعتقلت الشابة أسيل عيد من باب حطة، واقتادتهما للتحقيق في أحد مراكزها في المدينة.

وبحسب توثيق القسطل فإنّه في الخمسة أيام الماضية (من الأحد حتى الخميس) اقتحم 3670 مستوطنًا المسجد الأقصى، ومنع المئات من الشبان من دخوله لتأمين تلك الاقتحامات.

المصدر / فلسطين أون لاين