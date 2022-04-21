"حماس": "شعبنا يخوض ملحمة بطولية في مواجهة عدوان الاحتلال"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس: إن "شعبنا الفلسطيني المرابط في كل ساحات الوطن وبإسناد متواصل من المقاومة الباسلة يخوض ملحمة بطولية في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأضافت عبر تصريح صحفي للناطق باسمها، فوزي برهوم: إن "هذه الملحمة تعكس حالة التلاحم و الصمود الأسطوري لهذا الشعب وعطائه المتواصل، وقدرته على حماية مقدساته والدفاع عنها وفرض معادلاته على الاحتلال.

وشدد على أن المقاومة مصممة على مواصلة مشوار الجهاد والمقاومة جنبا إلى جنب مع شعبنا الفلسطيني والتصدي للعدوان مهما بلغت التضحيات.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي، وتحمي اقتحامات المستوطنين ضمن فعاليات أسبوع (الفصح العبري) التي من المفترض أن تنتهي مساء اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين